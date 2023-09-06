İş insanları Selim Kosif, Hilal Kosif, Sinan Kosif ve Cihan Kosif Almanya'da hem iş hemde tatil yaptılar.
Giriş: 06 Eylül 2023 Çarşamba
SELİM, SİNAN VE CİHAN-HALE KOSİF ALMAYA'NIN MÜNİH ŞEHRİNE SEYAHAT ETTİLER.
SİNAN VE CİHAN-HALE KOSİF
CİHAN-HALE KOSİF
CİHAN-HALE KOSİF
CİHAN-HALE KOSİF
CİHAN-HALE KOSİF
SİNAN KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
Münih'te hem iş hem tatil...
İş insanları Selim Kosif, Hilal Kosif, Sinan Kosif ve Cihan Kosif Almanya'da hem iş hemde tatil yaptılar.
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