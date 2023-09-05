Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan çifti, doğa turuna çıkarak kuşları doğal ortamlarında seyrettiler.
Giriş: 05 Eylül 2023 Salı
NESLİŞAH ALKOÇLAR VE EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN ÇİFTİ DOĞADA KUŞ GÖZLEMİ YAPTI
FARKLI TÜRLERİ YAKINDAN GÖRME FIRSATI YAKALAYAN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
GENEL
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Doğada kuş gözlemlediler
Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan çifti, doğa turuna çıkarak kuşları doğal ortamlarında seyrettiler.
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