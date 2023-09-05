Doğada kuş gözlemlediler

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan çifti, doğa turuna çıkarak kuşları doğal ortamlarında seyrettiler.

Giriş: 05 Eylül 2023 Salı

NESLİŞAH ALKOÇLAR VE EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN ÇİFTİ DOĞADA KUŞ GÖZLEMİ YAPTI

FARKLI TÜRLERİ YAKINDAN GÖRME FIRSATI YAKALAYAN NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

GENEL

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Doğada kuş gözlemlediler

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan çifti, doğa turuna çıkarak kuşları doğal ortamlarında seyrettiler.

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Doğada kuş gözlemlediler

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan çifti, doğa turuna çıkarak kuşları doğal ortamlarında seyrettiler.
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