İŞ İNSANI ALİ SABANCI VE EŞİ VUSLAT DOĞAN SABANCI 24 AĞUSTOS'DA YUNANİSTAN'DA DENİZ KAZASI GEÇİRMİŞLERDİ.
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sabancı çiftine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
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