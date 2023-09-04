Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sabancı çiftine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Giriş: 04 Eylül 2023 Pazartesi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DENİZ KAZASI GEÇİREN ALİ SABANCI VE EŞİ VUSLAT DOĞAN SABANCI ÇİFTİNİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ.

EMİNE VE ERHAN KAMIŞLI ÇİFTİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HASTANEDE KARŞILADI.

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ZİYARETİNDE EŞLİK ETTİ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SABANCI ÇİFTİNİN DURUMLARI HAKKINDA DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI.

İŞ İNSANI ALİ SABANCI VE EŞİ VUSLAT DOĞAN SABANCI 24 AĞUSTOS'DA YUNANİSTAN'DA DENİZ KAZASI GEÇİRMİŞLERDİ.

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sabancı çiftine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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