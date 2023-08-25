Sabancılar'dan aile pozu...

Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile kamera karşısında poz verdi.

Giriş: 25 Ağustos 2023 Cuma

GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI VE EŞİ NAZLI SABANCI KIZLARI ARZU ALARA İLE KAMERA KARŞISINA GEÇEREK POZ VERDİLER.

NAZLI SABANCI VE HACI SABANCI ÇİFTİNİN KIZLARI 15 AĞUSTOS'DA ÖZEL BİR HASTANEDE HAYATA GÖZLERİNİ AÇMIŞTI.

NAZLI VE HACI SABANCI ÇİFTİ BEBEK BEKLEDİKLERİNİ BU KAREYLE DUYURMUŞTU

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

Sabancılar'dan aile pozu...

Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile kamera karşısında poz verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve modern...

Caroline Koç
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Şık uyum...

Begüm Şen
Sabancı'nın dostları hastaneye koştu!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşiyle birlikte talihsiz bir kaza geçiren Ali Sabancı'yı ailesi ve yakın dostları hastanede yalnız bırakmadılar.

Talihsiz kaza!

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi ile birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

Capri ve Amalfi kıyılarında tatil

İş insanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy İtalya'daki eğlenceli tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabancılar'dan aile pozu...

Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile kamera karşısında poz verdi.
Boyner'den anlamlı iş birliği...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.