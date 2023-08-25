Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile kamera karşısında poz verdi.
Giriş: 25 Ağustos 2023 Cuma
GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI VE EŞİ NAZLI SABANCI KIZLARI ARZU ALARA İLE KAMERA KARŞISINA GEÇEREK POZ VERDİLER.
NAZLI SABANCI VE HACI SABANCI ÇİFTİNİN KIZLARI 15 AĞUSTOS'DA ÖZEL BİR HASTANEDE HAYATA GÖZLERİNİ AÇMIŞTI.
NAZLI VE HACI SABANCI ÇİFTİ BEBEK BEKLEDİKLERİNİ BU KAREYLE DUYURMUŞTU
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Sabancılar'dan aile pozu...
Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızları Arzu Alara ile kamera karşısında poz verdi.
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