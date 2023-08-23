Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası Alaçatı'da gerçekleşti.
Giriş: 23 Ağustos 2023 Çarşamba
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO KIYASIYA YARIŞAN EKİBİN ÖDÜLLERİNİ VERDİ.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO YARIŞLARI ALAÇATI'DA TAKİP ETTİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Alaçatı'da heyecanlı yarış
Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası Alaçatı'da gerçekleşti.
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