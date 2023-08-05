İş insanı Ralf Tezman'ın eşi Sanem Tezman ve Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko Yunanistan'da buluştu.
Giriş: 05 Ağustos 2023 Cumartesi
SANEM TEZMAN VE RONİT HAKKO YUNANİSTAN TATİLİNDE BİR ARAYA GELDİ.
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Yunanistan buluşması...
İş insanı Ralf Tezman'ın eşi Sanem Tezman ve Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko Yunanistan'da buluştu.
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