Bodrum'da konser buluşması...

Bodrum, Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'yu ağırladı. Ünlü isimler Doğulu'nun şarkılarıyla coştu.

Giriş: 31 Temmuz 2023 Pazartesi

YAKIN DOSTLAR CEM-RONİT HAKKO, VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI VE SANEM-RALF TEZMAN ÇİFTİ BODRUM'DA DÜZENLENEN KENAN DOĞULU KONSERİNDE BİR ARAYA GELDİLER

İŞ İNSANI CEM HAKKO VE RONİT HAKKO KENAN DOĞULU ŞARKILARIYLA EĞLENDİ.

GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN KONSERDE ŞARKILARLA COŞTU

NAZLI-KAAN SERT ÇİFTİ KONSERDE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADILAR

YOSUN, ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ KONSERDE BİR ARAYA GELDİLER.

TUBA-NURİ DEVELİ ÇİFTİ BODRUM'DA...

HANDE-MEHMET GAMGAM

TALAT-İPEK ABDİK

BANU ALP

KENAN DOĞULU

Bodrum'da konser buluşması...

Bodrum, Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'yu ağırladı. Ünlü isimler Doğulu'nun şarkılarıyla coştu.

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