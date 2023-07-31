Bodrum, Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'yu ağırladı. Ünlü isimler Doğulu'nun şarkılarıyla coştu.
Giriş: 31 Temmuz 2023 Pazartesi
YAKIN DOSTLAR CEM-RONİT HAKKO, VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI VE SANEM-RALF TEZMAN ÇİFTİ BODRUM'DA DÜZENLENEN KENAN DOĞULU KONSERİNDE BİR ARAYA GELDİLER
İŞ İNSANI CEM HAKKO VE RONİT HAKKO KENAN DOĞULU ŞARKILARIYLA EĞLENDİ.
GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN KONSERDE ŞARKILARLA COŞTU
NAZLI-KAAN SERT ÇİFTİ KONSERDE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADILAR
YOSUN, ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ KONSERDE BİR ARAYA GELDİLER.
TUBA-NURİ DEVELİ ÇİFTİ BODRUM'DA...
HANDE-MEHMET GAMGAM
TALAT-İPEK ABDİK
BANU ALP
KENAN DOĞULU
Bodrum'da konser buluşması...
Bodrum, Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'yu ağırladı. Ünlü isimler Doğulu'nun şarkılarıyla coştu.
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