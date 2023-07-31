Bebek'te hafta sonu...

İş insanı Ömer Gürsoy eşi Gökçe Gürsoy ve oğullarıyla birlikte Bebek'teydi. İşleri için caddeye gelen Bilgün Dereli ise Bebek'te tur atmayı ihmal etmedi.

Giriş: 31 Temmuz 2023 Pazartesi

İŞ İNSANI ÖMER GÜRSOY EŞİ GÖKÇE GÜRSOY İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.

ÖMER GÜRSOY VE GÖKÇE GÜRSOY ÇİFTİ OĞULLARINI GEZDİRDİ.

ÖMER-GÖKÇE GÜRSOY

ÖMER GÜRSOY

ÖMER GÜRSOY

ÖMER-GÖKÇE GÜRSOY

BİLGÜN DERELİ DE İŞLERİNİ HALLETMEK İÇİN CADDEYE ÇIKMIŞTI.

BİLGÜN DERELİ BEBEK'TE DOLAŞTIKTAN SONRA TAKSİYE BİNEREK CADDEDEN AYRILDI.

BİLGÜN DERELİ

Bebek'te hafta sonu...

İş insanı Ömer Gürsoy eşi Gökçe Gürsoy ve oğullarıyla birlikte Bebek'teydi. İşleri için caddeye gelen Bilgün Dereli ise Bebek'te tur atmayı ihmal etmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor...

Nevbahar Koç
Ayrılsak da beraberiz...

Eski eşler Elif Dürüst ile Mehmet Germiyanlıgil, kızları Yasemin'in yurtdışından gelmesiyle Bebek'te keyifli bir gün geçirdiler
Yunanistan buluşması

Derin Mermerci ile annesi Ender Mermerci, dostları Kaya Ersu ile Yunanistan tatilinde bir araya geldi.
First Lady'ye Kutoğlu kreasyonu...

Modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer davet için hazırladı.
Işıltılı davet..

Mücevher tutkunu ünlü hanımlar Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldiler.
Farklı ve bakımlı

Berrin Zorlu
Stiliyle göz dolduruyor...

Melisa Von Faber Castell

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.