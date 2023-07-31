İş insanı Ömer Gürsoy eşi Gökçe Gürsoy ve oğullarıyla birlikte Bebek'teydi. İşleri için caddeye gelen Bilgün Dereli ise Bebek'te tur atmayı ihmal etmedi.
Giriş: 31 Temmuz 2023 Pazartesi
İŞ İNSANI ÖMER GÜRSOY EŞİ GÖKÇE GÜRSOY İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.
ÖMER GÜRSOY VE GÖKÇE GÜRSOY ÇİFTİ OĞULLARINI GEZDİRDİ.
ÖMER-GÖKÇE GÜRSOY
ÖMER GÜRSOY
ÖMER GÜRSOY
ÖMER-GÖKÇE GÜRSOY
BİLGÜN DERELİ DE İŞLERİNİ HALLETMEK İÇİN CADDEYE ÇIKMIŞTI.
BİLGÜN DERELİ BEBEK'TE DOLAŞTIKTAN SONRA TAKSİYE BİNEREK CADDEDEN AYRILDI.
BİLGÜN DERELİ
Bebek'te hafta sonu...
İş insanı Ömer Gürsoy eşi Gökçe Gürsoy ve oğullarıyla birlikte Bebek'teydi. İşleri için caddeye gelen Bilgün Dereli ise Bebek'te tur atmayı ihmal etmedi.
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