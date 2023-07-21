İspanyol mahkemesi, Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor
Giriş: 21 Temmuz 2023 Cuma
İSPANYOL MAHKEMESİ SHAKIRA HAKKINDA DOLANDIRICILIK YAPTIĞI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATTI
SHAKIRA HAKKINDA 8 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
Shakira'nın hapsi istendi!
İspanyol mahkemesi, Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor
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