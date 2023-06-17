İtalya'da keyifli tatil...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, tatil için soluğu İtalya'da aldı.

Giriş: 17 Haziran 2023 Cumartesi

DERİN MERMERCİ TATİL İÇİN İTALYA'YI TERCİH ETTİ

SIK SIK TATİLE ÇIKAN DERİN MERMERCİ İTALYA'DA SEZONU AÇTI

DERİN MERMERCİ'NİN CEM AYDIN'LA EVLİLİĞİNDEN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

İtalya'da keyifli tatil...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, tatil için soluğu İtalya'da aldı.

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