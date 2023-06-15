UZUN BİR SÜREDİR LOS ANGELES'TA YAŞAYAN BEGÜM ŞEN, EŞİ ADNAN ŞEN İLE YAZLARI TÜRKİYE'YE TATİLE GELİYOR.
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
İstanbul'da karşılama
Neslişah Alkoçlar Düzyatan Los Angeles'ta yaşayan yakın aile dostları Begüm Şen'i arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'da karşıladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.