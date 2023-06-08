Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, moda çekimi için İstanbul Modern Müzesi'ni ziyaret etti.
Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe
MURAT ASLAN, DERİN MERMERCİ, TANSA EKŞİOĞLU
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerci, İstanbul Modern'de...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, moda çekimi için İstanbul Modern Müzesi'ni ziyaret etti.
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