Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine aşçı olduğu bilinen Jack Bissell elinde bıçak ile saldırdı.
Giriş: 01 Haziran 2023 Perşembe
BENEDICK CUMBERBATCH
BENEDICK CUMBERBATCH
BENEDICK CUMBERBATCH
BENEDICK CUMBERBATCH
BENEDICK CUMBERBATCH
BENEDICK CUMBERBATCH
BENEDICK CUMBERBATCH
Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı
Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine aşçı olduğu bilinen Jack Bissell elinde bıçak ile saldırdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.