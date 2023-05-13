Nazlı Sabancı, genç iş insanı eşi Hacı Sabancı'yla çektirdiği romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 13 Mayıs 2023 Cumartesi
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancı'dan romantik paylaşım...
Nazlı Sabancı, genç iş insanı eşi Hacı Sabancı'yla çektirdiği romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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