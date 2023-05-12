Koç, kulise girdi

Antebi: Aldatma yok ama ayrıldık!

Bir süredir oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi çıkan ayrılık haberlerini doğruladı. İzzet Antebi, 'Aldatma yok ama ayrıldık' açıklamasını yaptı.