Angelina Jolie, 2007'de hayatını kaybeden annesi Marcheline Bertrand'ı doğum gününde duygusal bir mesaj ile andı. Jolie, "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti" dedi
Giriş: 10 Mayıs 2023 Çarşamba
ANGELINA JOLIE, MARCHELINE BERTRAND
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
"Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti"
Angelina Jolie, 2007'de hayatını kaybeden annesi Marcheline Bertrand'ı doğum gününde duygusal bir mesaj ile andı. Jolie, "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti" dedi
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