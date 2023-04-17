İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti.
Giriş: 17 Nisan 2023 Pazartesi
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
Ayaydınlar Dubai'de...
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti.
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