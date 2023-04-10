İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alize Dinçkök, Jeff Hakko ve Ali Sabancı Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi
JEFF HAKKO, DEMET GÜNGÖR
JEFF HAKKO, DEMET GÜNGÖR
JEFF HAKKO, DEMET GÜNGÖR
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
Bebek'te keyifli hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alize Dinçkök, Jeff Hakko ve Ali Sabancı Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
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