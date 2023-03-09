Geçtiğimiz hafta bebek müjdesi veren iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ilk bebeklerini beklediklerini yayınladıkları kareyle gösterdiler.
Giriş: 09 Mart 2023 Perşembe
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancılar'dan 'bebekli' poz!
Geçtiğimiz hafta bebek müjdesi veren iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ilk bebeklerini beklediklerini yayınladıkları kareyle gösterdiler.
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