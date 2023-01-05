Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, Nişantaşı'nda dolaştı.
Giriş: 05 Ocak 2023 Perşembe
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ, MELDA KOSİF
Kamhi'nin cadde turu...
Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, Nişantaşı'nda dolaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.