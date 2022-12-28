Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.
Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba
PROF. DR. UMRAN İNAN, PROF. DR. BİLGE YILDIZ, KOÇ ÜNİVERSİTESİ ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
PROF. DR. UMRAN İNAN, PROF. DR. BİLGE YILDIZ, KOÇ ÜNİVERSİTESİ ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
PROF. DR. BİLGE YILDIZ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.
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