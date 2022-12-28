Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba

PROF. DR. UMRAN İNAN, PROF. DR. BİLGE YILDIZ, KOÇ ÜNİVERSİTESİ ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ

PROF. DR. UMRAN İNAN, PROF. DR. BİLGE YILDIZ, KOÇ ÜNİVERSİTESİ ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ

PROF. DR. BİLGE YILDIZ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu!

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

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