İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. yılı özel bir geceyle kutlandı.
Giriş: 06 Aralık 2022 Salı
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI GECEDE KONUŞMA YAPTI.
GÖRGÜN TANER
NÜKHET DURU, KENAN DOĞULU
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI
GENEL
GENEL
GENEL
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
İKSV'nin 50. yaşı kutlandı!
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. yılı özel bir geceyle kutlandı.
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