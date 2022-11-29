İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 16 yıldır gerçekleştirilen 'Futurebase International' ve 'FutureTech' yarışmalarının finali gerçekleşti.
Giriş: 29 Kasım 2022 Salı
NEJDET AYAYDIN, FATİH BİLİCİ
NEJDET-EMEL AYAYDIN
AHMET ÖKSÜZ FATİH BİLİCİ, İREM LEVENT
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Geleceğin tasarımcıları yarıştı!
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 16 yıldır gerçekleştirilen 'Futurebase International' ve 'FutureTech' yarışmalarının finali gerçekleşti.
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