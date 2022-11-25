Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.
Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma
BUĞRA-CEYDA ATEŞ, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ, TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
Talia 2 yaşında!
Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.
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