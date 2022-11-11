Genç iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, tatil için gittiği Bali'deki deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı'nın Bali turu...
Genç iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, tatil için gittiği Bali'deki deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.
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