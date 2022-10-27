Tasarımcı Begüm Khan, yeni "Shanghai" koleksiyonunu modaseverlerin beğenesine sundu.
Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe
BEGÜM KIROĞLU, MAYA PORTAKAL BİTARGİL
ELİF BOYNER, CEM MİRAP
LARA TÜRKER, BEGÜM KIROĞLU
CEYLAN ÇAPA
BURCU ŞENDİR
NÜKHET FİLİBA
SİBEL, MİREL KARAKAŞLI
MİNA KARAGÜLLE
ALTIN MİMİR
Khan'dan “Shanghai” koleksiyonu...
Tasarımcı Begüm Khan, yeni "Shanghai" koleksiyonunu modaseverlerin beğenesine sundu.
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