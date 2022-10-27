Khan'dan “Shanghai” koleksiyonu...

Tasarımcı Begüm Khan, yeni "Shanghai" koleksiyonunu modaseverlerin beğenesine sundu.

Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe

BEGÜM KIROĞLU, MAYA PORTAKAL BİTARGİL

ELİF BOYNER, CEM MİRAP

LARA TÜRKER, BEGÜM KIROĞLU

CEYLAN ÇAPA

BURCU ŞENDİR

NÜKHET FİLİBA

SİBEL, MİREL KARAKAŞLI

MİNA KARAGÜLLE

ALTIN MİMİR

Khan'dan “Shanghai” koleksiyonu...

Tasarımcı Begüm Khan, yeni "Shanghai" koleksiyonunu modaseverlerin beğenesine sundu.

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