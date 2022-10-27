Alaton, Akdeniz Kongresi'nde...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Antalya'da düzenlenen Akdeniz Kongresi'nde konuşma yaptı.

Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton, Akdeniz Kongresi'nde...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Antalya'da düzenlenen Akdeniz Kongresi'nde konuşma yaptı.

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Alaton, Akdeniz Kongresi'nde...

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