Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Antalya'da düzenlenen Akdeniz Kongresi'nde konuşma yaptı.
Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton, Akdeniz Kongresi'nde...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Antalya'da düzenlenen Akdeniz Kongresi'nde konuşma yaptı.
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