Berrin Zorlu, yakın arkadaşlarıyla İtalya'daki Bienal'i gezerek sanat turu attı.
Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
GENEL
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Venedik'te Bienal gezisi...
Berrin Zorlu, yakın arkadaşlarıyla İtalya'daki Bienal'i gezerek sanat turu attı.
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