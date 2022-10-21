Venedik'te Bienal gezisi...

Berrin Zorlu, yakın arkadaşlarıyla İtalya'daki Bienal'i gezerek sanat turu attı.

Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

GENEL

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

Venedik'te Bienal gezisi...

Berrin Zorlu, yakın arkadaşlarıyla İtalya'daki Bienal'i gezerek sanat turu attı.

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