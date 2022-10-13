Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melda Kosif, Hale Kosif ile birlikte İtalya'ya gitti.
13 Ekim 2022 Perşembe
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kosif'in İtalya turu!
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melda Kosif, Hale Kosif ile birlikte İtalya'ya gitti.
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