Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.
07 Ekim 2022 Cuma
BAHAR ŞER
SANATÇI ATMET GÜNEŞTEKİN'İN BAHAR ŞER İÇİN YENİDEN TASARLADIĞI ÇANTA...
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
AHMET GÜNEŞTEKİN
AHMET GÜNEŞTEKİN
AHMET GÜNEŞTEKİN
AHMET GÜNEŞTEKİN
Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!
Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.
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