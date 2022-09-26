Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Konseri Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ön sıralardan izledi.
26 Eylül 2022 Pazartesi
ALİ ŞEN
BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat Güneşi konserle anıldı!
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Konseri Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ön sıralardan izledi.
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