Sanat Güneşi konserle anıldı!

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Konseri Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ön sıralardan izledi.

26 Eylül 2022 Pazartesi

ALİ ŞEN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanat Güneşi konserle anıldı!

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Konseri Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ön sıralardan izledi.

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Sanat Güneşi konserle anıldı!

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümünde, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Konseri Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ön sıralardan izledi.
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