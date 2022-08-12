Yazı Bodrum'da geçiren Melis Çiftçi kızlarıyla birlikte mavi sularda eğlenceli dakikalar geçirdi.
12 Ağustos 2022 Cuma
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
MELİS, ALİSA, MELİSA ÇİFTÇİ
Mavi sularda ailece eğlence!
Yazı Bodrum'da geçiren Melis Çiftçi kızlarıyla birlikte mavi sularda eğlenceli dakikalar geçirdi.
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