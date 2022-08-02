Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları dünyaca ünlü markanın Bodrum'daki mağaza açılışında bir araya geldi.
02 Ağustos 2022 Salı
MODA TUTKUNU ARZU SABANCI YENİ TASARIMLARI GÖRMEK İÇİN ETKİNLİĞE KATILDI.
NEDİM VE GAMZE KEÇELİ ÇİFTİ ÖZEL DAVETTE BİRLİKTE YER ALDI.
BUSE TERİM TASARIMLARI İNCELEDİ.
SİMSİYAH TARZIYLA DİKKAT ÇEKEN SERRA TOKAR LANSMANDA YER ALDI.
GENEL
Moda tutkunları açılışta buluştu!
Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları dünyaca ünlü markanın Bodrum'daki mağaza açılışında bir araya geldi.
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