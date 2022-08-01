Koç'un Bodrum keyfi...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.

01 Ağustos 2022 Pazartesi

RAHMİ KOÇ DİVAN OTEL'İN İSKELESİNDEN BOTA BİNEREK DEMİRLİ TEKNESİNE GEÇTİ.

RAHMİ KOÇ

GÜNDÜZLERİ YÜZEN RAHMİ KOÇ, AKŞAMLARI TEKSENİNDE DİNLENİYOR.

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç'un Bodrum keyfi...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.

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