Koç'un Bodrum keyfi...

RAHMİ KOÇ DİVAN OTEL'İN İSKELESİNDEN BOTA BİNEREK DEMİRLİ TEKNESİNE GEÇTİ.
RAHMİ KOÇ
GÜNDÜZLERİ YÜZEN RAHMİ KOÇ, AKŞAMLARI TEKSENİNDE DİNLENİYOR.
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.
Aylin Tahincioğlu
Berrin Zorlu
Alara Koçibey
Aslışah Alkoçlar
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile çıktığı Bodrum'daki romantik tatiline devam ediyor.
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç, Bodrum'da sürat teknesiyle partiye giderek dostlarıyla eğlendi.
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