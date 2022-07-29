Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Emine Boyner Karadeniz turuna çıktı.
29 Temmuz 2022 Cuma
EMİNE BOYNER KARADENİZ TURUNA ÇIKTI
15 GÜNDÜR YAYLADA KALAN BOYNER EĞLENCELİ ANLARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER
Boyner'in Karadeniz turu!
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Emine Boyner Karadeniz turuna çıktı.
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