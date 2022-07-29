Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri Boğaz'daki özel etkinlikte bir araya geldi.
29 Temmuz 2022 Cuma
MELİSA TAPAN ÖZEL ETKİNLİĞE YALNIZ KATILDI.
TUĞÇE PEKSAYAR MANZARA EŞLİĞİNDE ÖZEL MENÜYÜ TATTI.
NEIL PALMER, NEBİ OZAN ÖZDEMİR
NEBİ OZAN- EBRU ÖZDEMİR
ANDY O'CONNEL- CHLOE LOUGHNAN
ARZU KUNT
MÜGE TEZMAN SIRMABIYIK
SERAP TİBUK
YASEMİN ŞENER
GENEL
Lezzet tutkunları davette buluştu!
Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri Boğaz'daki özel etkinlikte bir araya geldi.
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