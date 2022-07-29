Lezzet tutkunları davette buluştu!

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri Boğaz'daki özel etkinlikte bir araya geldi.

29 Temmuz 2022 Cuma

MELİSA TAPAN ÖZEL ETKİNLİĞE YALNIZ KATILDI.

TUĞÇE PEKSAYAR MANZARA EŞLİĞİNDE ÖZEL MENÜYÜ TATTI.

NEIL PALMER, NEBİ OZAN ÖZDEMİR

NEBİ OZAN- EBRU ÖZDEMİR

ANDY O'CONNEL- CHLOE LOUGHNAN

ARZU KUNT

MÜGE TEZMAN SIRMABIYIK

SERAP TİBUK

YASEMİN ŞENER

GENEL

Lezzet tutkunları davette buluştu!

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri Boğaz'daki özel etkinlikte bir araya geldi.

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