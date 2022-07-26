İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri sanatçı Ebru Gündeş'in annesinin cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.
26 Temmuz 2022 Salı
DERYA AYAYDIN
ÖZNUR-BURAK YAKIN, ÇİĞDEM KAMER
ÖZNUR YAKIN, ÇİĞDEM KAMER
GENEL
GENEL
Dostlarının acısını paylaştılar!
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri sanatçı Ebru Gündeş'in annesinin cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.
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