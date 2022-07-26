Dostlarının acısını paylaştılar!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri sanatçı Ebru Gündeş'in annesinin cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.

26 Temmuz 2022 Salı

DERYA AYAYDIN

ÖZNUR-BURAK YAKIN, ÇİĞDEM KAMER

ÖZNUR YAKIN, ÇİĞDEM KAMER

GENEL

GENEL

Dostlarının acısını paylaştılar!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri sanatçı Ebru Gündeş'in annesinin cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Tarz tercihler...

Nevbahar Koç
Şık kombinler

Elif Dürüst
Ailece kutlama!

Genç iş insanı Hikmet Albayrak, yeni yaşına eşi Alpin Albayrak ve çocuklarıyla birlikte kutladı.
Yunanistan'da tatil...

Berrin Zorlu Yunanistan'daki tatilinden keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Dostlarının acısını paylaştılar!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri sanatçı Ebru Gündeş'in annesinin cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.
Garihler'in güneş banyosu!

Bodrum'da tatil yapan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le sahilde güneşlendi.
Moda tutkunu...

Begüm Şen

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.