Tarz tercihler...

NEVBAHAR KOÇ
Nevbahar Koç
Aslışah Alkoçlar
Elif Dürüst
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce Antebi'nin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını ileri sürdü. Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın iddialarına ilk kez yanıt verdi.
İş insanı Selim Kosif ve eşi Eda Kosif birlikte romantik bir plan yaparak Avrupa seyahatine çıktı.
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