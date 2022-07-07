Ömer - Arzu Sabancı, Bodrum Cennet Koyu'nda HT Kulüp objektiflerine takıldı
07 Temmuz 2022 Perşembe
ÖMER SABANCI, BODRUM CENNET KOYU'NDA TATİL YAPIYOR
ÖMER BEY, ZODYAK BOTLA TEKNESİNE GİDERKEN OBJEKTİFLERE TAKILDI
ARZU SABANCI DA ÖMER SABANCI'NIN ARDINDAN TEKNEYE GEÇTİ
ÖMER - ARZU SABANCI
ÖMER - ARZU SABANCI
ÖMER - ARZU SABANCI
ÖMER - ARZU SABANCI
ÖMER - ARZU SABANCI
ÖMER - ARZU SABANCI
Patron Cennet Koyu'nda...
Ömer - Arzu Sabancı, Bodrum Cennet Koyu'nda HT Kulüp objektiflerine takıldı
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