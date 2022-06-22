Moda tutkunu Yasemin Özilhan bir davete kiraladığı elbisesiyle katılarak artık 'ikinci el' ve 'kiralama' ile sürdürülebilir moda anlayışını benimsediğini gösterdi.
22 Haziran 2022 Çarşamba
MODA TUTKUNU YASEMİN ÖZİLHAN BİR DAVETE KİRALADIĞI KIYAFETİYLE KATILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞINA DESTEK VERDİ.
TARZIYLA KADINLARA İLHAM OLAN SOSYETİK GÜZEL YASEMİN ÖZİLHAN ARTIK KİRALIK ELBİLER GİYİNEREK MODADA MİNİMALİSTİK YAŞAMA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ.
SOSYAL MEDYA HESABINI AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANAN YASEMİN ÖZİLHAN TAKİPÇİLERİNE MODA VE SAĞLIKLI YAŞAM HAKKINDA BİLGİLER VERİYOR.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Özilhan'dan sürdürülebilir modaya destek!
Moda tutkunu Yasemin Özilhan bir davete kiraladığı elbisesiyle katılarak artık 'ikinci el' ve 'kiralama' ile sürdürülebilir moda anlayışını benimsediğini gösterdi.
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