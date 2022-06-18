Şirin Dürüst Yalçın, annesi Gül Dürüst ile birlikte Bodrum'da tatile çıktı.
18 Haziran 2022 Cumartesi
GÜL DÜRÜST, ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Anne ve kız tatilde...
Şirin Dürüst Yalçın, annesi Gül Dürüst ile birlikte Bodrum'da tatile çıktı.
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