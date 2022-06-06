İş insanı ve yazar Emir Kunt, eski dostu Belma Simavi ile anılarını paylaştı.
06 Haziran 2022 Pazartesi
İŞ İNSANI VE YAZAR EMİR KUNT ESKİ DOSTU MERHUM BELMA SİMAVİ İLE ANILARINI PAYLAŞTI.
EMİR KUNT
EMİR KUNT
EMİR KUNT
EMİR KUNT
EMİR KUNT
Kunt'un Simavi anıları...
İş insanı ve yazar Emir Kunt, eski dostu Belma Simavi ile anılarını paylaştı.
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