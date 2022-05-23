Mardin'de uçurtma keyfi...

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayşe Boyner, bu kez Mardin'de uçurtma uçurdu.

23 Mayıs 2022 Pazartesi

YAKIN ARKADAŞIYLA MARDİN'E GİDEN AYŞE BOYNER KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİ.

KISA BİR UÇURTMA UÇURMA EĞİTİMİ ALAN AYŞE BOYNER DAHA SONRA MARDİN'DE UÇURTMASINI UÇURDU.

AYŞE BOYNER KEYİFLİ ANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Mardin'de uçurtma keyfi...

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayşe Boyner, bu kez Mardin'de uçurtma uçurdu.

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