KISA BİR UÇURTMA UÇURMA EĞİTİMİ ALAN AYŞE BOYNER DAHA SONRA MARDİN'DE UÇURTMASINI UÇURDU.
AYŞE BOYNER KEYİFLİ ANLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Mardin'de uçurtma keyfi...
Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Ayşe Boyner, bu kez Mardin'de uçurtma uçurdu.
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