Farklı ve şık...

AYŞE BOYNER
Ayşe Boyner
Aylin Tahincioğlu
Nevbahar Koç
Sosyetenin tiyatro ve sanat tutkunu isimleri Aydınlıkevler oyununun gala gecesinde bir araya geldi.
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Niv-Romina Garih, Ali Gürsoy ve Selin Habbab Özkaynak Bebek'te objektiflere yansıdı.
İş insanı Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, ilişkilerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.
Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian, Gigi Hadid, Chrissy Teigen ve Lily Collins cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Avrupa'ya gitti.
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