İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif evliliklerinin 18. yılını romantik bir gece ile kutladılar.
Giriş: 23 Nisan 2024 Salı
MELDA VE SİNAN KOSİF ÇİFTİ EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ ROMANTİK BİR YEMEK YİYEREK KUTLADILAR.
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kosifler'in romantik gecesi...
İş insanı Sinan Kosif ve eşi Melda Kosif evliliklerinin 18. yılını romantik bir gece ile kutladılar.
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