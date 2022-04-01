DERYA AYAYDIN, PINAR AYAYDIN TALAY VE EŞİ MURAT TALAY DAVETE AİLECE KATILDI.
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
“Couture” koleksiyonuna özel tanıtım!
Cemiyet hayatının modasever hanımları "Couture" koleksiyonunun tanıtım davetinde bir araya geldi.
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