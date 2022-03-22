Mis kokulu davet!

Dünya Koku Günü cemiyet hayatının ünlü hanımlarının katılımıyla özel davette kutlandı.

22 Mart 2022 Salı

PERVİN ERSOY PROJEHANİN EV SAHİBİ OLDUĞU DAVETTE ÖZEL KOKULARI İNCELEDİ.

FERYAL GÜLMAN DAVETTE YER ALDI.

NERGİS PEKUYSAL DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.

TUVANA BÜYÜKÇINAR

NÜKHET FİLİBA

DENİZ GÜNAY

ALTIN MİMİR

HÜLYA ŞENDİR

NİHAN MUTLU ÜÇKARDEŞLER

Mis kokulu davet!

Dünya Koku Günü cemiyet hayatının ünlü hanımlarının katılımıyla özel davette kutlandı.

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