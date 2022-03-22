Dünya Koku Günü cemiyet hayatının ünlü hanımlarının katılımıyla özel davette kutlandı.
22 Mart 2022 Salı
PERVİN ERSOY PROJEHANİN EV SAHİBİ OLDUĞU DAVETTE ÖZEL KOKULARI İNCELEDİ.
FERYAL GÜLMAN DAVETTE YER ALDI.
NERGİS PEKUYSAL DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.
TUVANA BÜYÜKÇINAR
NÜKHET FİLİBA
DENİZ GÜNAY
ALTIN MİMİR
HÜLYA ŞENDİR
NİHAN MUTLU ÜÇKARDEŞLER
Mis kokulu davet!
Dünya Koku Günü cemiyet hayatının ünlü hanımlarının katılımıyla özel davette kutlandı.
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