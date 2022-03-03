Aşk sessizliği!

İş adamı Önder Öztarhan, geçtiğimiz gece Emirgan'daki evine girerken objektiflere yansıdı.

03 Mart 2022 Perşembe

ÖNDER ÖZTARHAN EMİRGAN'DA Kİ EVİNDE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

ÖNDER ÖZTARHAN OYUNCU ASLI ENVER İLE AŞK YAŞIYOR MUSUNUZ? SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI.

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

Aşk sessizliği!

İş adamı Önder Öztarhan, geçtiğimiz gece Emirgan'daki evine girerken objektiflere yansıdı.

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Aşk sessizliği!

İş adamı Önder Öztarhan, geçtiğimiz gece Emirgan’daki evine girerken objektiflere yansıdı.
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