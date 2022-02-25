Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Kahramanmaraş oldu.
25 Şubat 2022 Cuma
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Yeni rota 'Kahramanmaraş'
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Kahramanmaraş oldu.
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