Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün Ovooart Genç Yetenek sergisini gezdi.
06 Ocak 2022 Perşembe
LEYLA ALATON OVOOART GENÇ YETENEK SEGİSİNİ ZİYARET ETTİ.
LEYLA ALATON
BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un sanat güncesi!
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün Ovooart Genç Yetenek sergisini gezdi.
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